Wisata Kalsel, Fasilitas dan Tiket Masuk Amanah Borneo Park Banjarbaru

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Anda bisa mengajak anak untuk berlibur sambil belajar dengan mengunjungi Aman Borneo Park yang ada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Anak-anak akan belajar banyak dan mengadu adrenalin saat berkunjung ke wisata edukatif ini.

Para orangtua tidak perlu khawatir tentang keamanan setiap wahana. Karena, wahana adrenalin Amanah Borneo Park sudah diawasi oleh petugas yang ahli di bidangnya.

Fasilitas yang ada di wahana edukatif ini bisa dibilang sangatlah lengkap dan memadai.

Baca juga: Wisata Kalsel, Petik Buah di Amanah Borneo Park Kota Banjarbaru

Area parkirnya luas, mampu menampung banyak kendaraan, baik itu kendaraan roda empat atau roda dua sekalipun.

Tersedia pula toilet yang bersih dan tempat istirahat yang sudah tersebar di beberapa titik.

Bahkan Anda tidak perlu membawa bekal dari rumah karena terdapat sejumlah warung juga kafe yang menyediakan beragam makanan dan minuman untuk pengunjung.

Bagi Anda yang beragama Islam, Amanah Borneo Park juga menyediakan fasilitas musala untuk pengunjung. Tidak terlalu sulit untuk bisa sampai di lokasi wisata edukasi Amanah Bornoe Park.

Baca juga: Wisata Kalsel, Ada 23 Atraksi Bermain di Amanah Borneo Park Kota Banjarbaru

Baca juga: Wisata Kalsel, Amanah Borneo Park Destinasi Wisata Edukasi di Kota Banjarbaru

Anda akan memerlukan setidaknya 1 jam perjalanan dari Kota Banjarmasih atau hanya sekitar 20 menit dari pusat kota Banjarbaru.

Wisata rekreasi dan edukasi ini dibuka mulai dari pukul 09.00 Wita sampai 17.00 Wita.

Operasionalnya dibuka setiap hari, Senin hingga Jumat dengan harga tiket Rp 75 ribu. Hari libur Nasional dengan harga tiket Rp 85 ribu.

Harga tersebut merupakan harga promo dari harga normal, yakni Rp 100 ribu.

Baca juga: VIDEO Wisata Kalsel, Mengunjungi Kampung Pelangi di Kota Banjarbaru

“Untuk The New Amanah Borneo Park ini tiketnya sudah all in. Jadi satu kali di depan itu sudah bisa menikmati seluruh wahana kecuali ATV dewasa, “ kata Robbi, Koordinator Servicing Amanah Borneo Park, Selasa (9/3/2021).

(Banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri)