Live TVRI, Jadwal Lengkap Siaran Langsung All England 2021, Kevin/Marcus Jonatan Christie Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Turnamen bulutangkis All England 2021 disiarkan langsung TVRI atau Live TVRI 17-21 Maret 2021.

Turnamen All England Open 2021 akan berlangsung di Arena Birmingham, Birmingham, Inggris.

Kepastian TVRI bakal menyiarkan secara langsung turnamen bulutangkis paling bergengsi ini didapat dari unggahan Yuni Kartika di akun media sosialnya.

Yuni yang juga mantan pebulu tangkis nasional namun sekarang berprofesi sebagai komentator, menyebut TVRI bakal menyiarkan secara langsung All England Open 2021 mulai dari babak pertama sampai final.

BREAKING NEWS!! SCHEDULE LIVE ALL ENGLAND @tvrinasional & @tvrisport Check this out!! Mulai minggu depan yg tgl 17, dari babak 32!! Siap2x ya guys

Demikian tulis Yuni Kartika di akun instagramnya @yunikartika

Pertandingan bisa ditonton melalui siaran di TVRI Nasional dan TVRI Sport HD.

Tahun ini, Indonesia akan menaruh harapan kepada 10 wakil yang terdiri dari 9 wakil pelatnas.

dikutip dari bolasport.com Jumat (12/3/2021) termasuk pasangan ganda putra nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan 1 wakil non-pelatnas yakni Tommy Sugiarto.

Jumlah wakil tersebut berkurang 11 dari rencana semula PP PBSI.