Susunan Pemain Lazio vs Crotone di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2, Ciro Immobile Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lazio vs Crotone di Liga Italia, Jumat (12/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Ciro Immobile main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lazio vs Crotone di Liga Italia, Jumat (12/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI. Ciro Immobile main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Lazio vs Crotone dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak di RCTI +.

Link Live Streaming Lazio vs Crotone bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ciro Immobile main.

Duel Lazio vs Crotone di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Biancocelesti diprediksi dapat memutus rangkaian hasil minor di laga Serie A yang bisa ditonton via live streaming beIN Sports 2.

Merujuk pada head to head dalam 5 pertemuan termutakhir, Lazio lebih baik dibandingkan Crotone.

Tim asal Kota Roma itu menorehkan 3 kali menang sementara Crotone hanya meraih sekali hasil maksimal. Satu laga lainnya berakhir dengan skor sama kuat.

Akan tetapi, usaha Lazio untuk bangkit usai kandas dalam 3 laga terkini—termasuk melawan Bayern Munchen di ajang Liga Champions—tak akan mudah.

Pasalnya, tim tamu menunjukkan performa yang lebih baik setelah ditangani pelatih anyar, Serse Cosmi.

Sempat menderita 7 kekalahan berturut-turut, pekan lalu Giuseppe Cuomo dan kawan-kawan menang atas Torino dengan skor 4-2.