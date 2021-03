Susunan Pemain Newcastle vs Aston Villa di Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Tak Live Net TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Newcastle vs Aston Villa di laga Liga Inggris, Sabtu (13/3/2021) via Live Streaming Mola TV

Newcastle vs Aston Villa di laga Liga Inggris, Sabtu (13/3/2021)

Liga Inggris antara Newcastle vs Aston Villa pukul 03.00 WIB.

Newcastle vs Aston Villa di Liga Inggris

Duel Newcastle vs Aston Villa di Liga Inggris

Newcastle bertekat membalas kekalah di pertemuan pertama musim ini saat bertamu ke markas Aston Villa saat bermain kandang di akhir pekan ini. \

Sekaligus bangkit dari performa buruk mereka setelah di empat laga terakhir tanpa kemenangan.

Jelang laga nanti Newcastle tampil buruk saat melawan tim penghuni zona degradasi WBA, Newcastle hanya mamppu meraih hasil imbang 0-0.

Sementara Aston Villa juga dalam penampilan yang sangat buruk jelang laga nanti, menjamu Wolves skuat Aston Villa hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol.

Aston Villa juga tanpa kemenangan di dua laga sebelumnya setelah di kalahkan Sheffield dengan skor 1-0.

Dalam lima pertandingan terakhirnya Newcastle hanya mampu meraih 1 kemenangan 2 klai imbang dan 2 kali kalah.