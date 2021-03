Foto Luna Maya Pamer Tubuh Molek Bikin Heboh, Aksi Juri Indonesias Next Top Model Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berprofesi sebagai seorang model profesional, penampakan tubuh molek Luna Maya dalam foto yang dibagikan oleh photographer ternama, Rio Motret disorot.

Menerjuni dunia model sejak berusia remaja, kiprah mantan kekasih Ariel NOAH dan Reino Barack ini tak perlu diragukan lagi.

Berbagai pakaian serta barang dari sejumlah brand ternama dunia sukses dipamerkan oleh juri Indonesias Next Top Model itu.

Tubuh ideal dan wajah mempesona menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh wanita asal Bali ini.

Tak pelak setiap penampilan yang disuguhkan Luna ini sukses memikat banyak orang hingga tak segan - segan melontarkan pujian pada wanita yang santer dikabarkan sedang dekat dengan Dimas Beck ini

Seperti dilansir melalui foto yang diunggah di akun instagram photographer profesional Rio Motret, Sabtu (13/3/2021).

Dalam foto yang dibagikan, Luna tanpak tampil anggun dengan mengenakan gaun batik berwarna biru yang memperlihatkan dengan jelas bagian kaki jenjang hingga paha miliknya.

