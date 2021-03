Jadwal Liga Italia Siaran Live RCTI Ada Torino vs Inter, Cagliari vs Juventus, AC Milan vs Napoli

Laga Liga Italia Serie A antara AC Milan vs Napoli yang tayang lewat Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Italia Serie A pekan 27. AC Milan akan mendapatkan lawan berat, sementara Inter Milan dan Juventus bertemu lawan relatif mudah.

Tiga pertandingan tim tiga besar Liga Italia pekan 27 akan tayang di stasiun TV RCTI, yakni Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus dan AC Milan vs Napoli.

Inter Milan punya kans makin menjauhi AC Milan di pucuk Klasemen Liga Italia pekan 27 ini.

Melihat posisi klasemen, AC Milan akan mendapatkan lawan kuat dibanding dengan pemuncak Klasemen Liga Italia, Inter Milan.

Pada pekan ke 27 Liga Italia, AC Milan akan menjamu Napoli di Stadion San Siro.

Jadwal Liga Italia antara AC Milan vs Napoli adalah pada Senin, (15/3/2021) dini hari jam 02.45 WIB yang tayang di RCTI.

AC Milan hingga pekan ke 26 masih bertengger diposisi dua klasemen Liga Italia dengan 56 poin.

Calon lawan Napoli berada diposisi enam papan klasemen Liga Italia dengan 47 poin.

Pada laga terakhirnya, Napoli sukses meraih kemenangan atas Bologna pada pekan ke 26 dengan skor 3-1. AC Milan juga menang atas Verona dengan skor 2-0.

Bandingkan dengan Inter Milan dan Juventus. Inter Milan akan bertandang ke markas Torino pada Minggu, (14/3/2021) malam.