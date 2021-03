Link Live Streaming Lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Hari Ini Sabtu 13 Maret 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ikuti berlangsungnya acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, Link Live Streaming dan eksklusif liputan khususnya

Ya, hari ini, Sabtu 13 Maret 2021 digelar prosesi lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Bisa terus dipantau acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini yang bakal disiarkan secara Live RCTI.

Nah, RCTI akan menyiapkan liputan eksklusif lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sejak pagi hari.

Baca juga: Wajah Bayi Diunggah, ini Doa Krisdayanti Jelang Lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

Baca juga: Ini Sosok Di Belakang Gisella Anastasia yang Membuat Kuat Hadapi Kasus Video Syur Nobu

Acara lamaran Atta dan Aurel dimulai pukul 12.30 WIB atau 13.30 WITA.

RCTI akan menggelarnya secara eksklusif dengan memulai dari pukul 09.00 WIB lewat acara Silet dan dilanjutkan dengan Barista pukul 10.30 WIB.

Rencananya, pernikan Atta dan Aurel sendiri akan digelar jelang Ramadhan 2021 tepatnya 3 April 2021.

Link Live Streaming RCTI:

>>>> Link 1 <<<<

>>>> Link 2 <<<<

Disclaimer:

Jadwal live streaming sewaktu-waktu bisa berubah

Link live streaming hanya informasi untuk pembaca

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran.

Bersatunya cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tak hanya menjadi momen bahagia bagi keduanya dan keluarga.

Pasalnya, tak sedikit netizen Tanah Air yang turut merasakan kebahagiaan pasangan muda tersebut.

Netizen yang merupakan penggemar Atta dan Aurel mengaku sudah tidak sabar dengan penyatuan dua insan kesayangannya.

Antusiasme netizen menyambut acara lamaran Atta dan Aurel pun memenuhi kolom komentar akun Instagram @officialrcti, Jumat (11/3/2021).

"Wah gak sabar banget, akhirnya setelah ngikutin mereka dari September 2019, Allah jodohkan mereka.

Semoga lancar dan tidak ada halangan apapun," tulis akun @riananjani93.

"Yes ada duo kesayangan Atta Aurel pasangan mahal. Semoga lancar sampai hari H. Makasih RCTI is the best live," kata @handayani8831.

Saking antusiasnya, netizen sampai menyebut pernikahan Atta dan Aurel sebagai royal wedding yang paling ditunggu tahun ini.

"Royal wedding paling ditunggu di tahun ini," tulis @wieke_lovely.

"Lancar sampai hari H pasangan kesayangan," kata @juwita88___.

* Rencana Pernikahan

Selain prosesi lamaran, RCTI juga akan menggelar siaran Live akad nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan dilangsungkan, Sabtu (3/4/2021) mendatang.

Akan nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tersebut akan disiarkan langsung di RCTI, pukul 15.00 WIB.

* Konsep Pernikahan

Sebelum pernikahan, youtuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah menyiapkan lamaran.

Bahkan, Atta Halilintar sudah menyiapkan undangan acara lamaran pada putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu.

Undangan lamaran untuk putri sambung Ashanty itu telah diposting Atta Halilintar di akun instagramnya.

Melalui instagram story Atta, dia memamerkan kertas lamaran yang diberikan kepada keluarga Aurel.

Di surat itu terlihat nama dua keluarga calon mempelai pria dan wanita, yaitu Atta dan Aurel.

Namun nama penulisan di kertas lamaran itu jadi buat salah fokus.

Karena dalam kertas tersebut ada nama ibu sambung Aurel yakni Ashanty, dan ibu yang melahirkan Aurel, yakni Krisdayanti.

"LAMARAN.

Aureli Hermansyah (Aurel) putri tercinta dari Bpk. Anang Hermansyah & Ibu Ashanty, anak dari Ibu Krisdayanti."

"Muhammad Attamimi Halilintar (Atta), putra dari Bpk. Halilintar Anofial Asmid dan Ibu Lenggogeni Faruk," tulis nama yang tertera di surat lamaran.

Meski begitu belum diketahui kapan acara lamaran digelar, namun Atta dan Aurel kini sedang sibuk menyiapkan hari pernikahan mereka.

Mereka sudah mulai melakukan fitting baju pengantin hingga survei tempat untuk akad nikah mereka.

Atta dan Aurel akan menggunakan dua konsep di pernikahan mereka.

Mereka akan mengungsung konsep adat Jawa dan Minang.

Baca juga: Ini Sosok Di Belakang Gisella Anastasia yang Membuat Kuat Hadapi Kasus Video Syur Nobu

* Doa Krisdayanti

Hari ini, Sabtu (13/3/2021) acara lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah digelar. Krisdayanti selaku ibu kandung Aurel memposting doa khusus.

Menjelang hari bahagia putri sulungnya, buah hati sang Diva dengan Anang Hermansyah, Krisdayanti memposting doa dan harapannya disertai foto-foto bayi keempat anaknya.

Youtuber Atta Halilintar mantap ingin meminang anak perempuan Anang Hermansyah, maka acara demi acara menuju pernikahan pun dilaksanakan. Salah satunya yakni acara lamaran.

Lamaran Atta Halilintar terhadap Aurel Hermansyah diketahui akan ditayangkan melalui siaran langsung TV Nasional RCTI pada pukul 13.30 WIB, Sabtu (13/3/2021).

Tepat di pukul 02.55 WIB, dini hari tadi, Krisdayanti mengunggah momen ibadah malamnya. Bershalawat memuji sang pencipta dan nabi umat muslim, Muhammad SAW.

Adapun istri Raul Lemos menyelipkan beberapa kalimat doa penenang hati yang juga turut dibagikan bersamaan dengan postingan foto bayi Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, Amora dan Kellen.

Dalam penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (13/3/2021) Krisdayanti menyebutkan wajah keempat bayi itu adalah anak-anaknya.

Kolase instagram Krisdayanti, Aurel, Azriel, Amora dan Kellen. (Instagram Krisdayanti)

“[Anak-anakku], “ tulis Krisdayanti.

“Yaa raaziqath-thiflish-shagiir(i)

Wahai Yang memberi rezeki kepada anak-anak kecil

Yaa man laa yahtaaju ilat-tafsiir(i)

Wahai Yang tidak membutuhkan penjelasan

Shalli ‘alaa Muhammadin wa aali Muhammad(in)

Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad

Waf’al bii ma anta ahluhu

Perlakukanlah aku yang menurutMu baik bagiku, “ sambung Krisdayanti.

Sederet warganet pun ikut mendoakan harapan Krisdayanti agar terkabul.

“Alfaatihah Qobul Doa ya Salam ya Mujib, “ kata artis Anissa Hapsari.

“Peluuk, “ ujar @intanfauzi99.

“Aamiin tumbuh besarlah kamu dalam doa dan cinta orang tuamu semoga jadi sosok yang amanah, “ sebut @bomo_event_organizer.

(*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul ACARA Lamaran Atta Halilintar & Aurel Hermansyah Hari Ini Sabtu 13 Maret 2021, Link Live Streaming.