LINK Net TV! Live Streaming Fulham vs Man City di TV Online Mola TV Liga Inggris

Link Live Streaming Fulham vs Man City di laga Liga Inggris, Minggu (14/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV, Raheem Sterling main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Fulham vs Man City di laga Liga Inggris, Minggu (14/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming Net TV. Raheem Sterling main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Fulham vs Manchester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Net TV pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Fulham vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Raheem Sterling main.

Duel Fulham vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Net TV.

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Net TV Fulham vs Man City di TV Online Liga Inggris, Raheem Sterling Main

Baca juga: David de Gea Belum Ikut Berlatih Jelang Duel Man United vs West Ham di Liga Inggris

Baca juga: Susunan Pemain Arsenal vs Tottenham di Derby London Liga Inggris, Bale & Harry Kane Main

Baca juga: Respons Bos Repsol Honda Saat Marc Marquez Bisa Balapan, Debut di MotoGP Qatar 2021?

Manchester City siap berburu kemenangan atas tuan rumah demi merengkuh trofi juara Premier League musim ini. Skuad asuhan Pep Guardiola saat ini memimpin klasemen dengan perolehan 68 poin dari 29 laga.

Poin yang dikumpulkan Manchester City berjarak 14 angka dengan Manchester United sebagai runner-up yang mengemas 54 poin dari 28 penampilan.

Dengan jarak yang sangat jauh, peluang City untuk meraih gelar juara pun semakin lebar. Bagi Phil Foden dan kolega, mereka tinggal menyisakan 9 partai saja dalam ajang Liga Inggris tersebut.

Selaku manajer tim, Pep Guardiola menyebut anak asuhnya kini tinggal membutuhkan 5 hingga 6 kemenangan berikutnya untuk bisa mengunci trofi juara Premier League.

Dan duel menghadapi Fulham pekan ini bakal menjadi awal bagi misi City demi menyabet gelar liga domestik ke-7 atau trofi Premier Leage ke-3 bersama Guardiola.

Sebelumnya, Man City sudah pernah mengangkat gelar Liga Inggris sebanyak dua kali sejak ditukangi eks pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu, yakni pada musim 2017/2018 dan 2018/2019.