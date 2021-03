Nikmati Seafood Bersama Keluarga di Grand Dafam Q Hotel Kota Banjarbaru

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Memanjakan lidah para pecinta seafood, Grand Dafam Q Hotel, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kembali meluncurkan promo makan hidangan laut sepuasnya (all you can eat) bertajuk Seafood Night.

“Bulan ini, kembali kami hadir dengan konsep terbaru dengan mengangkat tema hidangan laut. Ini menjadi gelaran makan malam rutin setiap Jumat dan Sabtu, pukul 19.00–23.00 Wita di Tanuhi Pooldeck Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru,” tutur Roy Amazon, General Manager Grand Dafam Q Hotel.

Di akhir pekan, cocok sekali buat keluarga yang ingin kumpul bersama, menikmati makan malam dengan menu seafood yang terdiri dari varian ikan laut seperti kakap, bawal, cumi, udang, kerang dan kepiting.

Menarinya lagi di dalam promo ini para tamu bisa langsung melihat cara pengolahan menu oleh koki profesional dari Grand Dafam Q Hotel, dengan empat pilihan saus masakan, yaitu asam manis, padang, teriyaki dan asam padeh.

"Anda tidak perlu ribet memasaknya sendiri. Koki kami langsung masak seafood kesukaan, di hadapan Anda secara langsung. Anda pun tak perlu binggung dengan sausnya karena ada banyak pilihan yang tersedia," ujar Roy Amazon.

Seafood Night merupakan promo makan malam dengan konsep buffet atau makan sepuasnya. Promo ini ditawarkan dengan harga Rp.200.000 nett per orang.

Hadir setiap hari Jumat dan Sabtu malam, di Tanuhi Pooldeck Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, tempatnya pun sangat nyaman dan tenang cocok banget menjadi reperensi berlibur bersama keluarga.

Untuk menambah kemeriahan acara, di promo Seafood Night ini juga dihadirkan Live Musik. Setiap tamu akan dihibur nonstop oleh para band dari Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

Untuk informasi dan reservasi, bisa menghubungi WA: Junjung Buih Restoran- 081351938908 atau Yenny 082148321290

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)