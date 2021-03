Susunan Pemain AC Milan vs Napoli di Liga Italia, Calhanoglu & Theo Main Saat Ibrahimovic Cedera

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Napoli di Liga Italia, Senin (15/3/2021) via Live Streaming RCTI dan Live Bein Sports 2, Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez latihan, Zlatan Ibrahimovic cedera

https://www.instagram.com/acmilan/?hl=id via tribunjabar.id

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Napoli di Liga Italia, Senin (15/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI. Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez latihan, Zlatan Ibrahimovic cedera.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Napoli dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming AC Milan vs Napoli bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Zlatan Ibrahimovic cedera, Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez latihan.

Duel AC Milan vs Napoli di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Duel AC Milan vs Napoli di Liga Italia akan berlangsung dini hari di Stadion San Siro.

Melihat posisi klasemen di Liga Italia, AC Milan akan mendapatkan lawan kuat dibanding dengan pemuncak Klasemen Liga Italia, Inter Milan.

AC Milan hingga pekan ke 26 masih bertengger diposisi dua klasemen Liga Italia dengan 56 poin.

Calon lawan Napoli berada diposisi enam papan klasemen Liga Italia dengan 47 poin.

Pada laga terakhirnya di Liga Italia, Napoli sukses meraih kemenangan atas Bologna pada pekan ke 26 dengan skor 3-1. AC Milan juga menang atas Verona dengan skor 2-0.

Di Liga Eropa, AC Milan berhasil menahan Imbang Manchester United 1-1 pada laga leg pertama dibabak 16 besar liga Eropa.