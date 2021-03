Susunan Pemain Leeds vs Chelsea di Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Kai Havertz & Timo Werner

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leeds vs Chelsea Liga Inggris, Sabtu (13/3/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Timo Werner dan Kai Havertz dimainkan Thomas Tuchel

ALASTAIR GRANT/AFP/POOL via Tribunnews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leeds vs Chelsea di laga Liga Inggris, Sabtu (13/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan belum tentu tayang via Live Streaming Net TV. Thomas Tuchel turunkan Timo Werner dan Kai Havertz.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leeds vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV mulai pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Leeds vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun belum tentu bisa Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Timo Werner dan Kai Havertz disiapkan Thomas Tuchel.

Duel Leeds vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Kehadiran Thomas Tuchel di posisi pelatih membuat penampilan Kai Harvetz dan kawan-kawan berubah drastis. Konsistensi menjadi faktor utama kebangkitan tim asal London tersebut meski di awal musim mereka tertatih-tatih.

Selama 9 laga mendampingi tim, Tuchel tak pernah kalah. Eks pelatih PSG itu menorehkan 6 kali menang dan 3 kali imbang.

Tidak hanya itu, kukuhnya lini pertahanan pun menjadi faktor yang membikin Chelsea sulit dikalahkan.

Hanya 2 kali saja gawang yang dikawal Edouard Mendy kebobolan selama ditangani Tuchel.

Tujuh pertandingan lainnya sukses diakhiri dengan tanpa kebobolan. Serangkaian hasil positif membuat The Blues kini bertengger di urutan 4 klasemen Liga Inggris hingga pekan 27.

Situasi bertolak belakang menghinggapi Leeds United. Rapuhnya lini pertahanan merupakan salah satu faktor yang mesti segera dibenahi Marcelo Bielsa. Dari 5 laga termutakhir, The Whites telah kebobolan 8 gol.