LINK Live Streaming RCTI Torino vs Inter Milan di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia, Lukaku Main

Link Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia, Minggu (14/3/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia, Minggu (14/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI. Adu tajam Romelu Lukaku dan Andrea Belloti.

Siaran Langsung Liga Italia antara Torino vs Inter Milan dimulai pukul 21.00 WIB

Link Live Streaming Torino vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku dan Andrea Belloti main.

Duel Torino vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Torino harus melihat dua pertandingan mereka sebelumnya ditunda dalam waktu singkat karena wabah covid-19, sebelum kembali dengan kekalahan melawan Crotone minggu lalu, sementara Inter Milan mengalahkan Atalanta di Giuseppe Meazza untuk terus melaju kencang guna memenangkan gelar pertama sejak 2010.

Karena pertandingan back-to-back melawan Sassuolo dan Lazio dibatalkan sesaat sebelum kickoff, Torino yang terkena wabah virus tidak bermain atau berlatih bersama selama lebih dari seminggu sebelum melakukan perjalanan ke Calabria, di mana mereka bertemu Crotone Minggu lalu.

Pasukan Davide Nicola tidak hanya ditempatkan dalam karantina selama sebagian besar periode itu, tetapi juga dilarang berlatih secara kolektif.

Hasilnya tampak nyata ketika mereka langsung kembali bermain melawan Crotone yang merupakan tim dasar klasemen.

Gol-gol Rolando Mandragora dan Antonio Sanabria akhirnya tak berguna karena mereka kebobolan empat gol melalui brace Simeon Nwankwo dan gol-gol dari Arkadiusz Reca dan Adam Ounas.

Torino juga kalah dalam tiga pertemuan terakhir mereka di liga melawan Inter Milan, selalu kebobolan setidaknya tiga gol di setiap pertandingan, jadi mereka akan menunggu kedatangan skuad asuhan Antonio Conte dengan rasa gentar, terutama mengingat situasi mereka saat ini dan performa dahsyat tim tamu.