Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 Resmi Dimulai

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Gelaran virtual touring sepeda motor pertama di Indonesia yang bertajuk Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi dimulai.

Ratusan peserta pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected akan mulai menjelajahi destinasi menarik di kota mereka selama 24 hari ke depan. Terhitung dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret 2021.

“Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, tepat pada Senin, 8 Maret 2021, touring virtual sepeda motor pertama di Indonesia resmi dimulai. Semoga aktivitas Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 ini dapat menghadirkan pengalaman berkendara baru kepada kosumen dengan memanfaatkan teknologi digital seperti Y-Connect. Dimana konsumen dapat dengan mudah mendapatkan data berkendara maupun kondisi sepeda motor secara real time. Selamat mengeksplorasi berbagai tempat menarik di kota Anda, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan prinsip safety riding,” terang Antonius Widiantoro, Manager of Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Selama virtual touring berlangsung, ratusan peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia akan menyambangi berbagai tempat menarik, dalam kondisi sepeda motor selalu terhubung dengan aplikasi Y-Connect.

Hal ini dikarenakan mereka akan saling berkompetisi untuk mengumpulkan jarak terjauh atau Mileage pada fitur Rank yang ada di aplikasi.

Saat mengunjungi tempat-tempat menarik tersebut, peserta juga diharuskan mengambil foto sekeren dan seunik mungkin dengan motor Maxi Yamaha kesayangannya.

Kemudian foto tersebut diposting di media sosial dengan caption yang disertai hashtag #MAXIvirtualtouring2021.

Bagi peserta yang membuat konten posting (foto dan caption) paling menarik bisa memenangkan kompetisi media sosial untuk kategori Best Photo & Caption.

Sementara itu, bagi yang paling banyak mendapatkan like serta comment bisa memenangkan Best Photo Engagement.