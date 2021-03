Perlakuan Sarwendah dan Ruben Onsu pada Betrand Peto Terekam Saat Ultah, Ini Kejutannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga presenter Ruben Onsu dan Sarwendah sedang berbahagia. Putra mereka, Betrand Peto merayakan ulang tahunnya.

Kini, Betrand Peto sudah genap berusia 16 tahun, tepat pada Minggu (14/3/2021).

Genap Menginjak usia 16 tahun, putra presenter Ruben Onsu tampak begitu semringah.

Terlebih ia juga dapat kejutan dari kedua orang tuanya, Sarwendah dan Ruben.

Terlihat begitu manis, hari bahagia Betrand Peto tampak dikelilingi orang-orang tercinta.

Terpantau dari Instagram Sarwendah, ibu tiga anak itu tak lupa membagikan momen seru di hari ulang tahun putranya.

Barikan kue coklat, Sarwendah dan Ruben Onsu kompak mencium Betrand Peto yang kini telah beranjak dewasa.

Tak lupa membagikan doa, Sarwendah berharap putranya selalu diselimuti hal-hal baik.

"Happy birthday anakku sayang @betrandpetoputraonsu. Wish you all the best #SW #Sarwendah #BetrandPetoPutraOnsu #Birthday," tulisnya di kolom caption.

Ruben juga memposting foto serupa. Di captionnya, dia juga mencurahkan doa untuk putranya.