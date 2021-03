Prediksi & Live Streaming Arsenal vs Tottenham di Derby London Liga Inggris, Harry Kane Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Tottenham di Derby London Liga Inggris, Minggu (14/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan bukan Live Streaming Net TV. Gareth Bale dan Harry Kane duet.

North London Derby di Emirates Stadium ini bakal menjadi sebuah ujian berat bagi Arsenal dalam perjuangan mereka untuk mentas dari papan tengah.

Pekan sebelumnya, Arsenal tak mampu menang di kandang Burnley.

Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Pierre-Emerick Aubameyang, tim besutan Mikel Arteta itu akhirnya dipaksa bermain seri 1-1 dan harus puas dengan satu poin.

Sementara itu, Tottenham menang 4-1 menjamu Crystal Palace. Gareth Bale dan Harry Kane masing-masing menyarangkan dua gol untuk membawa tim besutan Jose Mourinho mengamankan poin penuh.

Arsenal dan Tottenham kemudian sama-sama menang di leg pertama babak 16 besar Liga Europa. Arsenal menang 3-1 di kandang Olympiakos melalui gol-gol Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes, dan Mohamed Elneny, sedangkan Harry Kane membawa Tottenham mengalahkan Dinamo Zagreb dua gol tanpa balas.

Arsenal saat ini memiliki 38 poin, tertinggal tujuh poin dari Tottenham dan terpaut 12 poin dari empat besar.