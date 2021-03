Susunan Pemain Man United vs West Ham Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Amad Diallo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs West Ham di Liga Inggris, Senin (15/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Live Net TV, Amad Diallo main

MU wajib menang di Old Trafford jika masih ingin terus berusaha mengejar pemimpin klasemen Manchester City.

Pekan sebelumnya, MU secara spektakuler menang 2-0 di kandang City. MU menang lewat penalti Bruno Fernandes dan gol Luke Shaw.

Pasukan Ole Gunnar Solskjaer pun sukses memutus catatan 21 kemenangan beruntun City sekaligus memangkas jarak dengan sang rival sekota menjadi 11 poin.

Sementara itu, West Ham terus berjuang untuk menembus empat besar.

Terakhir, anak-anak asuh David Moyes menang 2-0 menjamu Leeds United. Mereka menang lewat gol-gol Jesse Lingard dan Craig Dawson.

Lingard, yang dipinjam West Ham dari MU, telah mencetak empat gol dan satu assist dalam enam penampilan untuk The Hammers di Premier League.