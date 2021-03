Susunan Pemain Wolves vs Liverpool di Liga Inggris, Diogo Jota dan Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Wolves vs Liverpool di Liga Inggris, Senin (15/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Live Streaming Net TV, Diogo Jota dan Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Wolves vs Liverpool di laga Liga Inggris, Selasa (16/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Diogo Jota dan Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Wolverhampton vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Wolves vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah dan Diogo Jota main.

Duel Wolverhampton vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Terlepas dari hasil 1 kemenangan dan 6 kekalahan di 7 laga Premier League terakhir, Liverpool tetap diunggulkan untuk memenangi laga ini.

Penyebabnya adalah performa positif mereka ketika menjalani laga tandang di tengah hasil buruk akhir-akhir ini.

The Reds memang mengalami anomali sejak dikalahkan di Anfield untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir oleh Burnley pada 21 Januari 2021 lalu.

Setelah laga itu, Liverpool menderita 5 kekalahan beruntun lagi di Anfield. Tempat yang tadinya sangat menyeramkan bagi lawan, kini justru berbalik menjadi tidak bersahabat bagi tuan rumah.

Sejak kekalahan atas Burnley itu Liverpool hanya bisa meraih 3 kemenangan dari 9 pertandingan.

Menariknya ketiga kemenangan itu semua diraih di kandang lawan, yakni saat bertandang ke Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Sheffield United.