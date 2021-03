BERLANGSUNG Link RCTI Cagliari vs Juventus di TV Online Liga Italia, Ronaldo Main

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Cagliari vs Juventus di Liga Italia, Senin (15/3/2021) via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Cagliari vs Juventus di Liga Italia, Senin (15/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Cagliari vs Juventus dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI + dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Cagliari vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Cagliari vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Baca juga: SESAAT LAGI Link RCTI Cagliari vs Juventus di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Baca juga: Zlatan Ibrahimovic dan Ismael Bennacer Membaik Jelang Leg 2 AC Milan vs Man United di Liga Eropa

Juara bertahan dan peringkat 3 Juventus akan bertandang ke markas tim peringkat 17 Cagliari pada pekan ke-27 Serie A 2020/21, Senin (15/3/2021).

Si Nyonya Tua mencari pelipur lara di Sardegna Arena.

Juventus baru saja dibuat sakit hati oleh Porto, disingkirkan dari babak 16 besar Liga Champions.

Pemain depan Juventus asal Portugal Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan setelah dijegal pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan FC Porto pada 9 Maret 2021 di stadion Juventus di Turin. (Marco BERTORELLO / AFP)

Dua gol Federico Chiesa dan satu gol extra time Adrien Rabiot hanya bisa memberi Juventus kemenangan 3-2 pada leg kedua di Turin.

Kalah 1-2 pada leg pertama di Portugal, langkah Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya pun kandas.

Juventus langsung mengalihkan fokus ke Serie A, di mana mereka akan menghadapi Cagliari di Sardegna Arena.