Usai Ashanty Angkat Kursi, Sentuhan Krisdayanti Pada Arsy Terekam Azriel Hermansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehadiran Krisdayanti di momen lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hingga kini masih hangat menjadi perbincangan.

Tampak Ashanty dan Anang Hermansyah, juga Krisdayanti terlihat di lokasi.

Ada momen lainnya, selain pertemuan Krisdayanti dengan Sarah Menzel, kekasih Azriel Hermansyah.

Ya, pertemuan Krisdayanti dengan Arsy Hermansyah.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id, Senin (15/3/2021) melalui video yang diunggah di kanal youtube RCTI - ENTERTAINMENT, Sabtu (13/3/2021) Krisdayanti nampak lebih dulu tiba di gedung lamaran bersama Yuni Shara dan menduduki kursi yang telah disediakan.

Kala itu, Ashanty dan Anang Hermansyah tiba didampingi oleh anak - anak mereka.

Menariknya pada pertemuan tersebut reaksi Ashanty kala melihat posisi duduk KD yang berada di belakang mereka memancing respon warganet.

Ashanty sigap, langsung mengangkat kursi Krisdayanti dan meletakannya di samping kursi Aurel.

"Annisa Suroya : Masya Allah Bunda is Bundadari banget ... gaaeeesss ada Yg salfok jg ga sih , bunda lsung tarik kursi utk KD duduk sejajar dgn keluarga Hermansyah , Semoga Bunda selalu sehat dan selalu dlm Lindungan Allah SWT ...Amin amin yaroballamin,"

"Jk G : This heart breaking moment’s when Ashanty pulling the chair for Mimi KD and when Mimi KD come to her engagement daughter,"

