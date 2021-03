Biodata Jemimah Cita, Kontestan Indonesian Idol Top 5 yang Viral Berkat Tagar Jemimah Challenge

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Jemimah Cita harus mengubur mimpinya menjadi juara Indonesian Idol 2021.

Ya, Pencetus tren #JemimahChallenge itu berada di posisi dua terbawah bersama Anggi Marito.

Host Indonesian Idol 2021, Boy William mengumumkan nama-nama peserta yang berada di posisi aman dan tidak aman setelah semua peserta memberikan penampilannya malam tadi.

Nah, ada dua peserta pertama yang berada di posisi aman dan langsung lolos ke babak berikutnya, yakni Rimar dan Melisa.

Sementara Jemimah Cita mendapatkan voting rendah dan berada di posisi tidak aman bersama Anggi.

"Indonesia, kalian yang memilih. Tersisalah Jemimah dan juga Anggi,” ujar Boy William.

“Satu di antara Jemimah dan Anggi Boy pastikan akan pulang malam ini,” imbuhnya kemudian.

Boy lantas langsung mengumumkan, satu peserta yang harus pulang malam hari ini adalah Jemimah Cita.

Hasil Spektakuler Show 9 itu seolah membuat Boy WIlliam tak percaya sebab kontestan yang identik dengan rambut keriting ini menampilkan performa yang baik.

“Oh my God, my girl! Indonesia, perjalanan Jemimah di Indonesian Idol ini luar biasa banget. You know because of you, ada ‘Jemimah Challenge’,” kata Boy.

