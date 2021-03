Deretan Prestasi Minari, Film Korea Selatan yang Masuk Enam Nominasi Oscars 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyusul kesuksesan 'Parasite', film 'Minari' berhasil masuk enam nominasi Oscars 2021.

Itu menandakan 'Minari' berpotensi memborong piala Oscars 2021 sama halnya yang diraih Parasite di 2020 lalu.

'Minari' merupakan film rumah produksi Amerika Serikat yang menceritakan tentang keluarga imigran dari Korea Selatan yang tinggal di Amerika pada tahun 1980-an.

Film Minari dirilis terbatas pada Januari 2020 dan dapat ditonton virtual pada 12 Februari 2021 lalu.

Film ini disutradarai oleh Lee Isaac Chung, yang diangkat dari kisah nyata menceritakan kisah hidupnya sendiri.

'Minari' dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris asal Korea Selatan seperti Steven Yeun, Han Ye Ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Youn Yuh Jung, dan juga aktor Amerika, Will Patton.

Aktris senior Korea Selatan, Youn Yuh Jung menjadi orang Korea pertama yang mendapatkan nominasi dalam kategori akting di acara penghargaan Oscar.

‘Academy Awards’ mengumumkan daftar nominasi untuk acara penghargaan mereka yang ke-93 pada tahun ini, Senin (15/3/2021) lalu.

Dari sederet daftar nominasi yang telah diumumkan, 6 di antaranya berasal dari film ‘Minari’.

Ke-6 nominasi tersebut ialah Best Picture untuk film ‘Minari’, kemudian Best Actor untuk aktor Steven Yeun, Best Supporting Actress untuk aktris Youn Yuh Jung, Best Director dan Best Original Screenplay untuk sutradara Lee Isaac Chung, serta Best Original Score untuk Emile Mosseri.

Fakta lainnya, ‘Minari’ sebelumnya sudah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi.

Yakni Best Motion Picture in a Foreign Language di ’78th Golden Globes’ dan penghargaan Grand Jury Prize and an Audience Award di ‘2020 Sundance Film Festival’.

Sejauh ini film ‘Minari’ sudah membawa pulang total 91 trofi yang berasal dari acara penghargaan hingga asosiasi film.

Acara penghargaan ‘Academy Awards’ ke-93 akan digelar pada 25 April 2021 mendatang. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)