Gagal di Grammy Awards 2021, BTS Borong Penghargaan di Japan Gold Disc Awards ke-35

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tentu eksistensi Bangtan Sonyeondan ( BTS ) di duania musik sudah tidak diragukan lagi.

Ya, setelah gagal meraih penghargaan pada Grammy Awards 2021, grup Kpop yang beranggotakan 7 orang ini justru memborong penghargaan lain di Japan Gold Disc Awards ke-35, Senin (15/3/2021) kemarin.

Nah, Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ) mengumumkan pemenang Japan Gold Disc Awards ke-35.

RIAJ, Asosiasi Industri Rekaman Jepang adalah asosiasi dagang yang beranggotakan perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak di bidang industri musik.

Pada pengumumannya, BTS berhasil memenangkan 8 penghargaan termasuk Best Asian Artist, penghargaan ini merupakan kemenangan 3 tahun berturut-turut.

Tidak hanya itu BTS juga memenangkan Best Artist - Asia Division.

Album of The Year (Asia) lewat Map of The Soul : 7 The Journey.

Best 3 Album lewat album Map of The Soul : 7 The Journey dan Map of The Soul : 7.

Music Video of The Year (Asia) lewat BTS World Tour ‘Love Yourself : Speak Yourself’ Japan.

Lagu Dynamite juga mendapat 3 penghargaan sekaligus yaitu Song of The Year by Download (Asia), Song of The Year by Streaming (Asia) dan Best 5 Songs by Stream.