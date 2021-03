Kekompakan Verrell Bramasta dan Stefan William Disorot, Hubungan dengan Natasha Wilona Diungkit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernah sama - sama menjalin hubungan asmara dengan Natasha Wilona, kekompakan antara Verrell Bramasta dan Stefan William mendadak disorot.

Hubungan asmara antara Natasha Wilona dengan Verrell Bramasta beberapa tahun lalu ramai menjadi bahan perbincangan.

Setelah putus dengan Stefan William yang menikahi Celine Evangelista, Wilona tiba - tiba dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Verrell Bramasta yang saat itu menjadi lawan mainnya.

Keromantisan antara Verrell dan Natasha Wilona bahkan disebut sebagai couple goals alias pasangan idaman yang banyak diidamkan tak kalah dari romansanya dengan Stefan William.

Baca juga: Curhat Soal Hubungan dengan Amanda Manopo ke Raffi Ahmad, Billy Syahputra Malah Sebut Ayu Ting Ting

Baca juga: Tak Seperti Syahrini, Gisel Tetap Lakukan Ini Meski Kasus Video Syur Nobu Bikin IG Banjir Hujatan

Kini sudah sama - sama berpisah dari Wilo, kebersamaan antara Verrell dan Stefan yang terlibat dalam satu project band pun disorot.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto yang dibagikan Verrel lewat instagram pribadinya @bramastavrl, Senin (15/3/2021).

Dalam foto yang dibagikan nampak Verrel memperkenalkan personil bandnya yang terdiri dari beberapa selebritis pria seperti Mischa Chandrawinata, Dylan Carr, Jefri Nichol, dan juga Stefan William.

"Pas SMA selalu seneng kalau lagi nonton band secara live sampai akhirnya kepikiran untuk bikin band suatu saat nanti. Ga nyangka yang dulunya cuma keinginan sekarang jadi kenyataan untuk bikin Band dan ga nanggung-nanggung bakalan manggung di LAZADA SUPER PARTY.

Let me introduce you, the Ganten9s !!!" tulis Verrell.

Rupanya kebersamaan antara Verrell dan Stefan itu terjadi lantaran keduanya didapuk sebagai brand ambassador dari salah satu ecommerce yang hendak berulan tahun.

Diberi nama the Ganten9s putra Venna Melinda itu meminta saran untuk dipilihkan lagu dari warganet.