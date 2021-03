Zlatan Ibrahimovic Kembali ke Timnas Swedia : 'The Return of the God!'

Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic melakukan selebrasi setelah mencetak gol kedua timnya melalui tendangan penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Bologna di stadion San Siro di Milan pada 21 September 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stiker gaek klub Liga Italia Serie A AC Milan, Zlatan Ibrahimovic akhirnya kembali ke Timnas Swedia.

Seperti Zlatan Ibrahimovic sudah memutuskan pensiun dari timnas Swedia usai gelaran Euro 2016 lalu.

Zlatan Ibrahimovic akan berumur 40 tahun pada 3 Oktober 2021 nanti. Ia emiliki koleksi 62 gol dari 116 pertandingan untuk Timnas Swedia.

Zlatan Ibrahimovic sudah mengumumkan kembalinya dirinya ke Timnas Swedia lewat akun Twitternya.

"The return of the God @svenskfotboll" atau "Kembalinya sang Tuhan @svenskfotboll" tulis Zlatan Ibrahimovic di akun Twitter miliknya Selasa (16/3/2021) malam.

Unggahan itu disertai foto dirinya mengenal seragam Timnas Swedia.

Dikutip dari Sky Sports, Zlatan Ibrahimovic juga telah dimasukkan dalam skuat Timnas Serda untuk pertandingan melawan Georgia pada 25 Maret dan Kosovo tiga hari kemudian.

Mantan striker Manchester United itu juga disertakan untuk pertandingan persahabatan melawan Estonia pada 31 Maret.

Pemain AC Milan Zlatan Ibrahimovic umumkan kembali ke Timnas Swedia usai masa pensiun 5 tahun (Twitter Zlatan Ibrahimovic)

Tak bisa dipungkiri Zlatan Ibrahimovic adalah salah satu faktor kebangkitan AC Milan musim ini.