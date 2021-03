B.I Rilis Video Teaser Midnight Blue, Bakal Donasikan Seluruh Keuntungan di Album Barunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Idol Kpop B.I tengah mempersiapkan rilis album baru untuk pertama kalinya sebagai solois.

Pemilik nama lahir Kim Hanbin kejutkan fans dengan merilis teaser video musik untuk lagu berjudul 'Midnight Blue'.

Ini adalah album pertamanya sejak meninggalkan boy group iKON beberapa tahun lalu.

Dilansir Allkpop, label yang menaungi B.I yakni 131 Label merilis teaser MV 'Midnight Blue' di kanal youtube 131 LABEL OFFICIAL pada Selasa (17/3/2021) waktu setempat.

Dalam video berdurasi 51 detik itu terdapat seorang laki-laki dalam bentuk anime atau kartun yang menunjukkan bahasa isyarat.

Baca juga: Tak Mau Dijenguk Shireen dan Zaskia Sungkar, Mark Sungkar Ungkap Pemicunya

Baca juga: Derita Putri Anne Setelah Arya Saloka Ngetop Gegara Ikatan Cinta, Nasib Megan Markle Pun Disentil

Video tersebut juga dibagikan bersamaan dengan teks bertuliskan "B.I LOVE STREAMING", dan dalam deskripsi video juga mengumumkan album akan rilis pada Jumat (19/3/2021) pukul 18.00 KST.

'Midnight Blue' memiliki lirik lagu yang memberikan rangkulan yang menyentuh pendengar disertai melodi piano yang tenang dan nada vokal yang lembut.

Sepenggal lirik 'I will cover your heart with a blanket in the dark midnight', lagu ini mengharapkan bisa menghibur siapa saja yang menanggung lukanya sendirian.

Tak mencari keuntungan dari album barunya, B.I berencana mendonasikan seluruh keuntungan dari album, mulai dari penjualan hingga royalti hak cipta, untuk mendukung anak-anak dan remaja yang membutuhkan baik di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Goyangan Celine Evangelista Disorot, Istri Stefan William Singgung Soal Ibu Hamil

Album ini juga akan menyertakan lagu-lagu dari Soundcloud B.I, yang mana dia telah memposting beberapa lagunya untuk didengarkan oleh para penggemarnya.

Selain itu, B.I telah membagikan konten eksklusif melalui 131EXCLUSIVE, dan bahkan mengisyaratkan perilisan albumnya yang akan datang melalui platform tersebut.

Sebagai bagian dari lanjutan persiapan, Rabu (17/3/2021), B.I kembali merilis poster seorang laki-laki persis di video teaser yang sebelumnya telah dibagikan.

Laki-laki itu memiliki goresan di wajahnya dan tampak berada di atas gedung.

Baca juga: Video Aksi 15 Detik Gisel dan Anya Geraldine Tuai Komentar, Pacar Wijin: Sok Centil

Baca juga: Aib Askara Kembali Diumbar Nindy Ayunda, Kini Ungkap Fakta Ini pada Feni Rose

Banjarmasinpost.co.id/Mariana/Editor: Murhan