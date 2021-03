Gaet Idol Kpop, Afgan Bakal Kolaborasi dengan Jackson Wang GOT7 di Lagu M.I.A

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi kenamaan tanah air, Afgan Syahreza mengumumkan kolaborasinya dengan seorang idol Kpop.

Kabar bahagia kejutkan penggemar itu, diketahui pelantun 'Sadis' akan bakal duet dengan Jackson Wang GOT7 di lagu terbaru bertajuk M.I.A.

Kolaborasinya dan Jackson GOT7 dibagikan Afgan di akun Instagram pribadinya @afgan_.

Dia mengaku antusias dengan kolaborasi yang sudah dirahasiakan selama ini.

Baca juga: Hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo Disorot, Vicky Prasetyo Ungkap Fakta Baru Hilda Vitria

Baca juga: Kelakuan Syahrini yang Memantik Rasa Betah di Jepang Terkuak, Istri Reino Barack : Sayonara

Potret yang dibagikan merupakan poster dari lagu M.I.A, tampak Afgan dan Jackson saling membelakangi dan terhalang oleh sekat serupa sobekan kertas. Perbedaannya Afgan melirik ke arah kamera, sedangkan Jackson melihat ke bawah.

"IT’S FINALLY HERE! my new song “M.I.A” with @jacksonwang852g7 will be out this friday!

very excited about this! we’ve been keeping this a secret for quite some time now," tulis Afgan di caption foto itu.

"we actually finished this song a year ago and then the pandemic happened so we had to hold this song for a year. but now its about time! can’t wait for you guys to hear it! and to my brother @jacksonwang852g7 it’s an honour to have you on the song! u know i’m a big fan! lets go get em!!," lanjut pria yang dikabarkan dekat dengan Rossa.

Dari caption itu, ternyata Afgan dan Jackson sudah merampungkan lagunya setahun lalu. Namun gara-gara pandemi perilisan lagu ditunda.

Postingan Afgan dibalas langsung oleh Jackson Wang di kolom komentar. Dia juga tidak sabar dengan perilisan lagu tersebut 2 hari lagi.

"Been holding toooooo long for this You the man @afgan_ So crazy and happy to work with you brother You are really really Can't wait 2 days," tulis @jacksonang852g7.

Lagu M.I.A tersebut akan dirilis pada 19 Maret 2021 nanti.

Sontak kabar tersebut menjadi menjadi kabar baik bagi penggemar Afgan dan Jackson Wang yang menyambut baik perilisan itu. Banyak yang menyematkan komentar dukungan untuk kesuksesan kolaborasi itu.

Baca juga: Kondisi Sopir Nia Ramadhani Imbas Positif Covid-19, Ucapannya Bikin Istri Ardi Bakrie Nangis

Baca juga: Video Gisella Anastasia dan Anya Geraldine Jadi Sorotan, Bandingkan Dengan Aksi Nobu Di Youtube

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)