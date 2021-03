Jadwal Piala FA Live RCTI & Bein Sports, Manchester City & Manchester United Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala FA ( FA Cup ) babak perempatfinal via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports, akhir pekan ini. Ada kans Derby Manchester antara Manchester United dan Manchester City.

Siaran Langsung Piala FA babak perempatfinal mulai Sabtu (20/3/2021), dimana sebagian pertandingan akan tayang di RCTI dan Live Streaming Bein Sports.

Namun hingga kini belum ada konfirmasi laga Piala FA mana yang tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports. apakah duel Everton vs Manchester City dan Leicester City vs Manchester United.

Klub-klub besar Liga Inggris Premier League dominan di babak 8 besar ini, seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Leicester City dll dengan hanya satu peserta dari divisi dua, Bournemouth.

Digelar satu leg, potensi duel Manchester United dan Manchester City di fase selanjutnya.

Berdasarkan hasil undian, duel paling menyedot atensi ialah bentrokan empat klub papan atas klasemen Premier League saat ini.

Leicester City dipasangkan dengan Manchester United, sedangkan Everton bersua pemuncak klasemen Liga Inggris, Manchester City.

Sesuai penyebutan tadi, Leicester akan bertindak sebagai tuan rumah di King Power Stadium melawan Man United.

Everton menjamu Man City di Goodison Park.

Pada fase sebelumnya, Everton melalui drama sengit 9 gol saat menjamu Tottenham Hotspur, di mana anak asuh Carlo Ancelotti menang 5-4.