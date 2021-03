Beda Perlakuan Aqila ke Sirajuddin dan Sang Nenek yang Ultah, Momen Imel PC Beri Kejutan untuk Ibu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sirajuddin Mahmud baru saja merayakan ulang tahunnya dengan sang istri, Zaskia Gotik. Namun, pada pesta peringatan hari spesialnya di tahun ini, Aqila sang buah hati tak turut hadir.

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id di video dalam kanal youtube Imel Putri Cahyati Official tayangan Kamis(18/3/2021) di waktu yang hampir bersamaan, mantan ibu mertua Sirajuddin rupanya juga berulang tahun.

Batang hidung Aqila Sirajuddin Mahmud dan sang ibu, Imel PC ada di momen itu.

Sang nenek mendapatkan kejutan dari anak-anak dan para cucunya.

Perlakuan Aqila Sirajuddin Mahmud tentu menjadi sorotan warganet, anak cantik satu ini ada di ada di perayaan ulang tahun neneknya.

"Oke jadi hari ini kita mau siapin surprisenya mamah bentar lagi, " kata Imel PC dikutip Banjarmasinpost.co.id, Jumat (19/3/2021).

Kejutan ulang tahun dari Aqila dan keluarga untuk sang nenek berjalan lancar. Kendati hanya dirayakan di rumah saja namun semua itu membuat mantan mertua Sirajuddin menangis haru.

"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mah bangun mah, kita duduk di sini (kasur) dong, " ucap Imel PC.

"Selamat ulang tahun mamah, " sambungnya.

Perlahan satu per satu anggota keluarga Imel mendapatkan suapan kue tart yang dihadiahkan untuk sang ibu.