Susunan Pemain Aston Villa vs Tottenham di Liga Inggris, Harry Kane Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Aston Villa vs Tottenham di laga Liga Inggris, Senin (23/3/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Aston Villa vs Tottenham di laga Liga Inggris, Senin (23/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Harry Kane main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Aston Villa vs Tottenham Hotspur via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 02.30 WIB.

Link Live Streaming Aston Villa vs Tottenham bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Harry Kane main.

Duel Aston Villa vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Saat ini Harry Kane dkk. sudah bisa fokus karena telah tersingkir dari Liga Europa.

Meski sudah bisa fokus ke Liga Inggris, Tottenham Hotspur dibayang-bayangi kekalahan 0-3 pada leg kedua Liga Europa.

Mengangkat moral Spurs jadi beban tambahan buat manajer Jose Mourinho yang di sisi lain berada dalam tekanan.

Duduk di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Inggris, jelas Tottenham Hotspur tak boleh kehilangan tiga poin penuh.

Pasalnya, kans untuk lolos ke Liga Champions makin sulit.

Raihan positif di markas Aston Villa bisa jadi jalan apik di kompetisi lainnya.