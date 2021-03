Susunan Pemain Everton vs Man City di Piala FA Live RCTI Malam Ini, Sergio Aguero Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Everton vs Man City di Piala FA, Senin (22/3/2021) via Live Streaming RCTI, Sergio Aguero Main

Prediksi Susunan Pemain Everton vs Man City di Piala FA, Minggu (21/3/2021). Sergio Aguero main.

Siaran Langsung FA Cup antara Everton vs Manchester City dimulai pukul 00.00 WIB.

Cek Prediksi Susunan Pemain Piala FA di artikel ini, Sergio Aguero dimainkan Pep Guardiola.

Duel Everton vs Manchester City di FA Cup.

City baru saja memastikan kelolosan dari babak 16 besar Liga Champions. City memastikannya dengan kemenangan kandang 2-0 atas Borussia Monchengladbach melalui gol-gol Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan.

Pasukan Josep Guardiola lolos dengan agregat empat gol tanpa balas.

City tercatat selalu menang dalam tiga laga terakhirnya.

Sebelum menumbangkan Monchengladbach, City terlebih dahulu menghajar Southampton 5-2 dan Fulham 3-0 di liga.

Performa City kontras dengan Everton, yang selalu kalah dalam dua laga terakhirnya.

Dalam dua laga di Premier League itu, pasukan Carlo Ancelotti berturut-turut ditekuk tuan rumah Chelsea 0-2 dan dipermalukan sang tamu Burnley 1-2.