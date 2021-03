Susunan Pemain Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia, Ibrahimovic Main Saat Ante Rebic & Leao Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia, Senin (22/3/2021) via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Senin (22/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic main, Ante Rebic dan Rafael Leao absen.

Siaran Langsung Liga Italia antara Fiorentina vs AC Milan dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming Fiorentina vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Rafael Leao dan Ante Rebic absen, Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu main.

Duel Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan 28 Live RCTI & Bein Sports2, Fiorentina vs AC Milan & Juventus vs Benevento

Baca juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar, Arema FC vs Tira Persikabo & PSIS vs Barito Putera Besok

Baca juga: Jadwal Piala FA Malam Ini Live RCTI Ada Everton vs Man City, Chelsea & Man United Besok

Baca juga: Jadwal MotoGP 2021 Live Trans 7, Ambisi Marc Marquez Berlaga di MotoGP Qatar 2021 Bersama Rossi

Sejak beberapa pekan lalu, AC Milan mengalami penurunan performa.

Sempat memimpin klasemen, pasukan Stefano Pioli kemudian digusur Inter Milan, dan sekarang bahkan tertinggal sembilan poin di belakang sang rival sekota.

Pekan lalu, Milan kalah 0-1 menjamu Napoli.

Tak cuma kalah, Milan juga kehilangan Ante Rebic yang dikartu merah.

Rebic kemudian dijatuhi sanksi larangan bermain selama dua laga.

Sanksi dijatuhkan karena bersikap tidak hormat pada wasit Fabrizio Pasqua.