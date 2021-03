BERLANGSUNG Link Bein Sports 2 Juventus vs Benevento Streaming TV Online Liga Italia, Ronaldo Main

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Juventus vs Benevento di Liga Italia, Minggu (21/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo main

Tiga poin menjadi target mutlak Juventus di Allianz Stadium.

Setelah disingkirkan Porto di Liga Champions, Juventus kini fokus ke Serie A.

Juventus bahkan bisa langsung bangkit dari keterpurukan usai ditendang Porto dengan memukul tuan rumah Cagliari 3-1 lewat hat-trick Cristiano Ronaldo akhir pekan kemarin.

Juventus, yang masih punya tabungan satu pertandingan, tertinggal sepuluh poin dari pemimpin klasemen Inter Milan.

Namun, Juventus cuma terpaut satu poin di belakang peringkat 2 AC Milan.

Juventus perlu menang terus jika ingin mengejar duo Milan.