Jadwal Liga Inggris Malam Ini Live Net & Mola TV, West Ham vs Arsenal & Aston Villa vs Tottenham

Jadwal Liga Inggris Pekan 29 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV, West Ham vs Arsenal dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 29 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV Minggu (21/3/2021) dinihari atau malam ini ada West Ham vs Arsenal dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs.

Selain itu ada West Ham vs Arsenal dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Momentum apik Tottenham Hotspur dan Arsenal akan mendapat adangan dari Arsenal di Jadwal Liga Inggris pekan ke-29 dari West Ham dan Aston Villa. Tapi sebelumnya ada duel Brighton vs Newcastle United yang kemungkinan tayang via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Ada juga laga West Ham vs Arsenal dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun belum tentu via Live Streaming Net TV.

Manchester City masih kokoh berada di puncak klasemen Liga Inggris.

Skuat asuhan Pep Guardiola ini, jauh meninggalkan pesaing abadinya Manchester United atau MU dalam perolehan poin.

The Citizens kini sudah unggul 14 poin dari skuat asuhan Ole Gunnar Solskjaer.

Raihan poin City bertambah setelah mereka akhir pekan kemarin sukses meraih tiga poin berhasil membungkam tuan rumah Fulham 3-0.

Tambahan tiga angka ini membuat City mengoleksi 71 poin dari 30 pertandingan di Liga Inggris 2020-2021.

MU berhasi memangkas jarak dengan Man City usai menang 1-0 atas West Ham United di Old Trafford.

MU sekarang sudah mengumpulkan 57 poin. Posisi mereka cukup rawan disalip Leicester City yang ada di urutan ketiga dengan 56 angka.

Chelsea menempati urutan keempat dengan 51 poin setelah cuma bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Leeds United.

Klasemen Liga Inggris :

Jadwal Liga Inggris

Sabtu (20/3/2021), 03:00 Fulham vs Leeds United

Minggu (21/3/2021), 03:00 Brighton & Hove Albion vs Newcastle United

Minggu (21/3/2021), 22:00 West Ham United vs Arsenal

Senin (22/3/2021), 02:30 Aston Villa vs Tottenham Hotspur

