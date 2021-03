LINK Live Streaming RCTI Chelsea vs Sheffield TV Online INews TV Piala FA, Tuchel Mainkan Pulisic

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Sheffield di Piala FA, Minggu (21/3/2021) via Live Streaming RCTI & Live Streaming INews TV, Thomas Tuchel mainkan trio Mason Mount, Christian Pulisic dan Oliver Giroud.

Chelsea-nya Thomas Tuchel begitu diunggulkan untuk lolos ke semifinal.

Chelsea baru saja menyingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions.

Pada leg kedua di Stamford Bridge, Chelsea menang 2-0 lewat gol-gol Hakim Ziyech dan Emerson.

Chelsea pun lolos dengan kemenangan agregat 3-0 atas wakil Spanyol tersebut.

Dengan hasil itu, berarti Chelsea masih belum terkalahkan bersama Tuchel, yang diangkat menggantikan Frank Lampard sejak 26 Januari 2021.

Dalam 14 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi bersama manajer baru ini, Chelsea menang sembilan kali (M9 S4 K0), mencetak total 15 gol dan baru kebobolan dua.