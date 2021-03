SESAAT LAGI Link Bein Sports 1 Leicester vs Man United Live Streaming TV Online Piala FA, Pogba Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Leicester vs Man United di Piala FA, Senin (22/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 1, Paul Pogba dan Mason Greenwood Main

Kompetisi Piala FA musim 2020/2021 memasuki ronde keenam alias fase delapan besar. Empat laga perempatfinal siap dihelat akhir pekan ini, dengan empat tim akan lolos ke semifinal dan bermain di Wembley.

Ada satu big match yang menarik perhatian di babak perempatfinal ini. Manchester United akan menantang tuan rumah Leicester City di King Power Stadium, Senin (22/3/2021) dini hari pukul 00.00 WIB.

Setelah dihadapkan pada laga-laga berat belakangan ini, Manchester United akan kembali melakoni pertandingan yang tricky.

Well, bisa dibilang laga tandang kontra Leicester bakal jadi puncak dari pekan-pekan sulit yang dilalui Setan Merah.

Manchester United sendiri tentu ingin melanjutkan tren positif mereka di kompetisi piala musim ini.

Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer baru saja mengamankan tiket perempatfinal Liga Europa usai menyingkirkan tim elite Italia, AC Milan.