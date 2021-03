 Sekarang Jadi Asisten Pelatih, Ini Prestasi Eka Selama Jadi Atlet Loncat Indah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Eka Purnama Indah sebenarnya sudah beberapa kali menyatakan pensiun tapi selalu kembali lagi ke arena.

Namun, tekadnya benar-benar pensiun Januari 2019. karena pertama menyelesaikan studi, dan kedua karena cedera kedua lutut yang dialami sudah semakin parah.

Cidera ini dimulai tahun 2012 dan diharuskan operasi jika masih ingin menjadi atlet, dengan biaya yang diperlukan cukup besar baik untuk operasi maupun pasca operasi.

Baginya, menjadi tenaga pengajar/ dosen mempunyai waktu lebih banyak dengan keluarga terutama anak. Sedangkan asisten pelatih belum merasakan enaknya dan belum terlalu intens, karena jarak kolam renang dan tempat kerja yang berjauhan (Banjarmasin-Banjarbaru).

Tetapi yang jelas, tugasnya lebih berat karena jika menjadi atlet hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri sedangkan sebagai pelatih harus memikirkan kebutuhan dan kepentingan orang banyak,

Sementara itu dari perjalanan karirnya sebagai atlet loncat indah beragam prestasi di perolehnya antara lain

1.Papan 1 Meter : Medali Perak, Kejuaraan Asia Akuatik, 2007

ASIAN Games Jakarta, 2018, Peringkat 9

2,Papan 3 Meter : Medali Perunggu, SEA Games Jakarta, 1997

3.Grandprix Roma, 1997, Peringkat 18

4.Grandprix Hongkong, 1997, Peringkat 8

5,Kejuaraan Dunia Junior, Penang, 6.1997, Peringkat 14

Grandprix Hongkong, 1998, Peringkat 9

7,Grandprix Wenzhou, 1999, Peringkat 6

8.Medali Perunggu, SEA Games Brunei Darussalam, 1999

9,Kejuaraan Asia Akuatik, Seoul, 2000, lolos prakualifikasi Olympic Games

Olympic Games Sydney, 2000, peringkat 39.

10,Diving Asian Cup, Tianjin, 2001, Peringkat 6

11,Medali Emas, Kejuaraan Asia Akuatik, 2007

12,Medali Perunggu, SEA Games Nay Pyi Taw, 2013

13,Medali Perunggu, SEA Games Kuala Lumpur, 2017

15,Kejuaraan Asia Akuatik, Macau, 2017, Peringkat 13

Sincro

16,Papan 3 Meter : Medali Perunggu, SEA Games Kuala Lumpur, 2001

17,Medali Perunggu, SEA Games Nakhon Ratchasima, 2007

18,Medali Emas, Kejuaraan Asia Akuatik, 2007

19,SEA Swimming Federation, Singapore, 2013, 1 perunggu

20,Medali Perak, SEA Games Nay Pyi Taw, 2013

21,Medali Perak, SEA Games Kuala Lumpur, 2017

22,ASIAN Games Jakarta, 2018, Peringkat 7.

Riwayat Pelatihan :

Pelatihan Pelatih Fisik - KONI Kalimantan Selatan (Banjarbaru, 2006)Elite Sports Conditioning Program - Charles Sturt University (Surabaya, 2009)

Pelatihan Tenaga Laboran Keolahragaan - Kemenpora (Jakarta, 2011)

Level One Strenght and Conditioning Coach - ASCA (Jakarta, 2012)

FINA Diving Judges School – (Kuala Lumpur, 2015)

FINA Clinic for Diving Coaches (Jakarta, 2019)

Pelatihan Pelatih Multilateral – LANKOR (Jogjakarta, 2020)

Pelatihan Selam – POSSI (Banjarbaru, 2020) ,(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)