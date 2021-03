Susunan Pemain Portugal vs Azerbaijan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Portugal vs Azerbaijan Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (25/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Portugal vs Azerbaijan di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (25/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Portugal vs Azerbaijan via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Portugal vs Azerbaijan bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Portugal vs Azerbaijan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Portugal akan menjamu Azerbaijan pada matchday 1 Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Kamis (25/3/2021).

Pertandingan ini akan digelar di Juventus Stadium, Turin, Italia.

Mempertimbangkan situasi di tengah pandemi COVID-19, Portugal telah mengajukan permohonan untuk memindah venue laga kontra Azerbaijan dari Lisbon ke Turin. Permohonan itu dikabulkan.

Kapten Portugal yang memperkuat Juventus, Cristiano Ronaldo, pun seolah main di rumah sendiri.

Hingga beberapa waktu lalu, Portugal masih berada dalam daftar merah Britania Raya untuk COVID-19.

Artinya, pemain-pemain Premier League yang kembali ke klub wajib menjalani karantina.