Susunan Pemain Turki vs Belanda Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Calhanoglu vs Frenkie de Jong

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Turki vs Belanda Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (25/3/2021) via Live Streaming Mola TV, pemain tegan AC Milan, Hakan Calhanoglu akan duel dengan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong.

https://www.instagram.com/acmilan/?hl=id via tribunjabar.id

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Turki vs Belanda di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (25/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Frenkie de Jong ( Barcelona ) vs Hakan Calhanoglu ( AC Milan ).

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Turki vs Belanda via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 00.00 WIB.

Link Live Streaming Turki vs Belanda bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, pemain tengah AC Milan, Hakan Calhanoglu akan duel dengan Frenkie de Jong dari Barcelona di lini tengah.

Duel Turki vs Belanda di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Baca juga: Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini, Turki vs Belanda, Prancis & Ibrahimovic Comeback

Baca juga: Live Trans 7! Jadwal Free Practice & Kualifikasi MotoGP Qatar 2021, Rossi Siap Race di MotoGP 2021

Baca juga: Jadwal Liga Champions Live SCTV, FC Porto vs Chelsea, Real Madrid vs Liverpool & Man City & PSG

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV, Leicester vs Man City, Arsenal vs Liverpool, Chelsea & Man United

Turki akan menjamu Belanda pada matchday 1 Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Kamis (25/3/2021). Pertandingan ini akan digelar di Ataturk Olimpiyat Stadyumu, Istanbul.

Turki dan Belanda tergabung di grup ini bersama Norwegia, Montenegro, Latvia, serta Gibraltar.

Di partai lainnya pada matchday yang sama, Norwegia akan main tandang melawan Gibraltar.

Sementara itu, Montenegro akan dijamu Latvia.

Turki memiliki tim yang cukup kuat. Ada gelandang serang Hakan Calhanoglu dari AC Milan, bek Merih Demiral dari Juventus, Ozan Kabak dari Liverpool, hingga striker veteran dan kapten Burak Yilmaz dari Lille.

Sementara itu, di kubu Belanda, ada nama-nama seperti Matthijs de Ligt (Juventus), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), hingga Memphis Depay (Lyon).