Perubahan Tubuh Pedangdut Via Vallen Jadi Sorotan, Tampil Seksi dengan Rambut Blonde

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Via Vallen tetiba saja tampil berbeda di instagram, pemilik nama lahir Maulidia Octavia kini berbadan lebih kurus.

Paras tubuh Via yang sudah ideal dipamerkan dalam beberapa foto yang dia posting di feed instagram pada Kamis (25/3/2021).

Penyanyi yang terkenal dengan lagu 'Meraih Bintang' saat upacara Pembukaan Asian Games 2018 silam membagikan momen indah ini kepada warganet dan banjir oleh pujian.

"Love is like the wind (Cinta itu seperti angin) #viavallen, " tulis Via Vallen dalam kolom keterangan postingan dia.

Badannya yang hanya dibalut tank top hitam menuai beragam pendapat dari netizen yang salut dan mengagumi penampilan dia sekarang yang jauh lebih kurus.

Ada yang lebih menarik lagi, fans dibuat terpesona pula akibat gaya rambut Via Vallen yang disemir ombre warna blonde atau pirang.

Sedikit dia pamerkan bagian punggungnya yang seksi dengan cara menaikkan kunciran rambut dengan dua tangannya.

"Kuyuss saiki (kurus sekarang), " komentar @maxs_reivan.

"Kuyussss beud body goals y teh @viavallen, " ujar @alifah)c70.

"Agak kurus an.. diet e sukses, " sebut @elzhardavin.

