Rental Mobil di Banjarmasin Mulai Ramai, Terutama Jenis Lepas Kunci

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Usaha rental mobil di Banjarmasin masih lumayan ramai, baik rental plus sopir maupun lepas kunci atau mobil disopiri sendiri oleh si penyewa.

Riza, owner Faaza Rental Banjarmasin, mengatakan, rental lepas kunci adalah yang paling ramai.

"Para penyewa menyetir sendiri. Bisa untuk di dalam kota maupun luar kota, namun perlu sangat hati-hati sewa mobil lepas kunci, karena sangat dikuatirkan kalau ada yang berbuat jahat terhadap mobil, " kata Riza yang mengaku pernah kena tipu oleh penyewa.

Rata-rata para pengusaha rental sudah melengkapi mobilnya dengan GPS untuk mengetahui lokasi mobil sebagai pengaman.

Riza juga melayani rental plus sopir. Customer yang banyak ia layani adalah kalangan instansi dan perusahaan. Mereka rental mobil selama aktifitas di Kalsel.

"Tapi semenjak corona ini tamu luar yang nyewa mobil tidak terlalu banyak seperti biasa," tukasnya.

Mengenai biaya sewa per hari bervariatif sesuai jenis mobil untuk mobil Avanza all new Rp300 ribu. Avanza grand Rp350,. Avanza facelift Rp400 ribu. Terios/Rush Rp350 ribu.

Terios/Rush All new Rp400 ribu, Innova Reborn Rp450-500 ribu, Agya/Ayla Rp300-350 ribu dan Honda Jazz Rp350-400 ribuan.

Winda, pengelola rental mobil di Pal Lima, Banjarmasin, biasanya permintaan rental mobil naik tajam saat Ramadhan. Bahkan harus booking duluan. Karen bila terlambat bisa kehabisan.

"Biasanya H-5 lebaran sudah mulai banyak yang booking," tandasnya.

