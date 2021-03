Susunan Pemain Spanyol vs Yunani Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini, Sergio Ramos & Morata Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spanyol vs Yunani Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (26/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Sergio Ramos dan Alvaro Morata main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spanyol vs Yunani di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (26/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Alvaro Morata dan Sergio Ramos main.

Spanyol akan menjamu Yunani pada matchday 1 Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Jumat (26/3/2021).

Spanyol menginginkan start terbaik. Kemenangan pun menjadi target La Furia Roja di Nuevo Los Carmenes, Granada.

Dalam laga terakhirnya, di UEFA Nations League pada November 2020 lalu, Spanyol menang telak 6-0 menjamu Jerman.

Tim besutan Luis Enrique itu membantai Die Mannschaft lewat gol-gol Alvaro Morata, Rodri, dan Mikel Oyarzaba, serta hat-trick Ferran Torres.

Di atas kertas, jika Jerman saja bisa dihancurkan, maka Yunani seharusnya tak menjadi masalah buat juara dunia 2010 ini.

Dalam Kualifikasi Piala Dunia 2020 zona Eropa ini, Spanyol tergabung di Grup B bersama empat tim lain.