Susunan Pemain Swedia vs Georgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Zlatan Ibrahimovic Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Swedia vs Georgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (26/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Zlatan Ibrahimovic main.

Sementara itu, Georgia menuju kontes ini setelah lima pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, periode yang mencakup kekalahan mereka dari Makedonia Utara di babak playoff Euro 2020.

Kembalinya Zlatan Ibrahimovic telah mendominasi berita utama di sepak bola Swedia, pemain terhebat bangsa yang mengakhiri hampir lima tahun absen di panggung internasional.

Namun, meski kehadiran pemain berusia 39 tahun itu bisa bermanfaat dalam jangka pendek, Janne Andersson tidak bisa membiarkan keterlibatan veteran itu menggagalkan kemajuan timnya selama 2021.

Di balik dua kemenangan dari delapan pertandingan sejak September, ada argumen bahwa penarikan kembali Ibrahimovic perlu dilakukan, terutama menjelang Euro 2020.

Namun demikian, pertandingan melawan Georgia dan Kosovo harus membatasi bintang AC Milan di bangku cadangan, memungkinkan Alexander Isak untuk mempelajari perdagangannya dengan negara mereka.

Di saat Swedia kebobolan 16 gol dalam delapan pertandingan sebelum akhir tahun 2020, Georgia mengalami periode yang sama tanpa kebobolan lebih dari dua gol dalam satu pertandingan.