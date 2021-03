Jadwal Liga Inggris Live Net TV, Arsenal vs Liverpool, Leicester vs Man City, Chelsea & Man United

Jadwal Liga Inggris Pekan 30 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV, Leicester vs Man City, Arsenal vs Liverpool, Chelsea vs West Ham & Manchester United vs Brighton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 30 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV mulai Sabtu (3/4/2021), ada Chelsea vs West Brom dan Leicester City vs Manchester City.

Selain itu ada duel Bigmatch Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs Brighton via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Momentum apik di duel Leicester City vs Manchester City coba tak disiakan Man United. Pasalnya Manchester United di Jadwal Liga Inggris pekan ke-30 ini cuma menghadapi Brighton. Tapi sebelumnya ada duel Chelsea vs West Brom yang kemungkinan tayang via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Ada juga laga Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs Brighton yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun belum tentu via Live Streaming Net TV.

Manchester City semakin dekat dengan gelar Premier League musim ini. Lantas, kapan klub besutan Josep Guardiola itu bisa dinyatakan sebagai pemenangnya?

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa buat the Citizens. Lantaran masa pra-musim dipangkas menjadi sangat singkat, Manchester City harus menjalani masa-masa inkonsisten di mana mereka meraih beberapa hasil buruk.

Dimulai dari bulan September hingga pertengahan Desember 2020, Manchester City hanya mampu meraih lima kemenangan di pentas Premier League. Namun peruntungannya berubah setelah mengalahkan Southampton dengan skor 1-0.

Sejak saat itu, the Citizens tidak pernah merasakan hasil selain kemenangan sampai dikalahkan Manchester United pada awal bulan Maret kemarin. Sebanyak 15 laga berhasil disapu bersih dengan kemenangan.

Berkat rentetan kemenangan tersebut, Manchester City bisa menduduki puncak klasemen Premier League. Hebatnya lagi, mereka sekarang unggul 14 poin dari musuh bebuyutannya, Manchester United, yang berada di peringkat ke-2.

Manchester United masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan. Dan meskipun klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut bisa memenangkannya, kedua tim masih terpisah jarak 11 poin. Bukan selisih yang sedikit.