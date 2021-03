Matik Besar Yamaha XMAX 250, Semakin Trendy dan Sporty dengan Warna Baru

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID – PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. melakukan penyegaran terhadap salah satu produk matik di jajaran keluarga Maxi Yamaha yaitu XMAX dengan merilis varian warna baru, Matte Grey pada Senin, 15 Maret 2021.

Kehadiran warna baru ini semakin memberikan banyak pilihan warna bagi konsumen selain Maxi Signature Black, Matte Blue serta Matte Red yang telah lebih dulu tersedia.

Warna Matte Grey sendiri mengusung perpaduan warna abu-abu doff pada bagian body motor yang kemudian dipadukan dengan velg berwarna biru racing khas Yamaha.

Kombinasi kedua warna ini sukses membuat tampilan matik berkapsitas mesin 250cc tersebut menjadi kian sporty dan trendy.

“Sebagai upaya merespon perkembangan tren gaya hidup para pecinta skutik premium di Indonesia yang menginginkan motor dengan karakter sporty serta trendy yang kuat, Yamaha menghadirkan warna baru Matte Grey pada XMAX. Warna ini sendiri telah lebih dulu diadopsi di pasar Eropa untuk model TMAX serta XMAX dan sangat digemari disana,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

SPC Black (Yamaha Indonesia)

Selain menghadirkan warna baru Matte Grey pada XMAX, Yamaha turut memberikan sentuhan pembaruan pada warna Maxi Signature Black yang kini tampil semakin maskulin.

Baik untuk warna hitam pada body dan warna emas pada velg kini sama-sama dibuat menjadi lebih glossy sehingga terlihat premium.

XMAX sendiri merupakan salah satu motor matik premium terbaik dikelas 250cc yang telah diakui kualitasnya melalui berbagai penghargaan bergensi.

Seperti Best of High Skutik dari Otomotif Award 2020 dan Best of Scooter Matic 250cc versi GridOto Award 2020.