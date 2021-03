Susunan Pemain Belanda vs Latvia Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Memphis Depay Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belanda vs Latvia Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Memphis Depay dan Frenkie de Jong main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belanda vs Latvia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Memphis Depay dan Frenkie de Jong main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Belanda vs Latvia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 00.00 WIB.

Link Live Streaming Belanda vs Latvia bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Frenkie de Jong dan Memphis Depay main.

Duel Belanda vs Latvia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Baca juga: Susunan Pemain Serbia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini Live Mola, Ronaldo Main

Baca juga: BERLANGSUNG Link Indosiar Borneo FC vs Persija TV Online Piala Menpora 2021, Simic & Riko Main

Baca juga: LINK Nonton TV Online FP3 & Kualifikasi MotoGP Qatar 2021, Live Streaming Fox Sports 2 & Usee TV

Baca juga: Alasan Marcus Rashford & Bukayo Saka Keluar dari Timnas Inggris di Kualifikasi Piala Dunia 2022

Pertandingan ini akan digelar di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam.

Bagi Belanda, laga ini perlu dijadikan ajang penebusan dosa.

Pada matchday pertama, pasukan Frank de Boer bermain buruk dan dihempaskan Turki 2-4.

Sempat mengejar lewat gol-gol Davy Klaassen dan Luuk de Jong setelah sebelumnya tertinggal 0-3, Oranje akhirnya runtuh oleh gol keempat tuan rumah.

Sementara itu, di partai-partai matchday 1 Grup G lainnya, Norwegia mengalahkan tuan rumah Gibraltar 3-0, dan Latvia dikalahkan sang tamu Montenegro 1-2.

Latvia sejatinya unggul terlebih dahulu melalui gol Janis Ikaunieks, tapi kemudian kebobolan dua gol dan kehilangan angka.