Susunan Pemain Serbia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini Live Mola, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Serbia vs Portugal Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV

Portugal akan main tandang melawan Serbia pada matchday 2 Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Minggu (28/3/2021).

Ini bakal jadi sebuah laga yang cukup berat buat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Portugal memang telah mengawali langkah dengan kemenangan.

Namun, kemenangan itu jauh dari kata meyakinkan.

Menjamu tim sekelas Azerbaijan di Turin, tim besutan Fernando Santos tersebut hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri pemain lawan.

Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain seperti Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Moutinho, Ruben Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, hingga Joao Felix, Portugal harusnya bisa menang telak atas Azerbaijan.