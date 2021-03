SESAAT LAGI Link TV Online Kazakhstan vs Prancis Kualifikasi Piala Dunia 2022, Live Streaming MolaTV

Sesaat Lagi Live Streaming Kazakhstan vs Prancis Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV

Bagi Prancis, imbang apalagi kalah bukanlah pilihan.

Prancis sudah gagal mengawali langkah dengan sempurna.

Menjamu Ukraina pada matchday pertama, pasukan Didier Deschamps ditahan 1-1.

Partai lainnya juga berkesudahan imbang, yakni 2-2 antara FInlandia dan Bosnia-Herzegovina.

Prancis unggul terlebih dahulu lewat gol Antoine Griezmann, tapi gagal membungkus tiga poin gara-gara gol bunuh diri Presnel Kimpembe.

Berikutnya, Prancis akan menghadapi Kazakhstan di Astana Arena, Nur-Sultan.