Susunan Pemain Albania vs Inggris Kualifikasi Piala Dunia 2022, Harry Kane & Raheem Sterling Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Albania vs Inggris di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Harry Kane dan Raheem Sterling main.

Timnas Inggris berhasil unggul 5-0 saat meladeni San Marino dalam pekan pertama Pra Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Pada duel yang berlangsung di Stadion Wembley, Kamis (25/3) lalu, pasukan Gareth Southgate unggul telak lewat sontekan James Ward­Prowse, Dominic Calvert­Lewin (2 gol), Raheem Sterling, serta Ollie Watkins.

Setelah menang mudah atas lawan pertama di kandang sendiri, Inggris sekarang diagendakan tampil away.

Menghadapi kekuatan Albania di markas lawan, duel tersebut merupakan ujian berikutnya bagi Harry Kane dan kolega dalam melakoni perjalanan menuju putaran final Piala Dunia 2022 mendatang.

Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate diprediksi akan memasang kembali Nick Pope sebagai kiper utama, daripada Jordan Pickford dan Dean Henderson.

Sejauh ini Nick Pope berpeluang besar menjadi kiper utama The Three Lions usai clean sheet dalam laga pembuka.