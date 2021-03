Susunan Pemain Georgia vs Spanyol Kualifikasi Piala Dunia 2022, Sergio Ramos & Alvaro Morata Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Georgia vs Spanyol Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Sergio Ramos dan Alvaro Morata main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Georgia vs Spanyol di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Minggu (28/3/2021). Sergio Ramos dan Alvaro Morata main.

La Furia Roja harus tampil lebih baik daripada laga pertama jika ingin menang di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi.

Pada matchday pertama, Spanyol gagal menang saat menjamu Yunani.

Tim besutan Luis Enrique unggul terlebih dahulu lewat gol Alvaro Morata, tapi akhirnya harus puas dengan skor akhir 1-1 setelah Yunani membalas melalui penalti Anastasios Bakasetas.

Sementara itu, Georgia kalah di laga pertama.

Menghadapi tuan rumah Swedia, yang kembali diperkuat Zlatan Ibrahimovic, tim asuhan Willy Sagnol itu menyerah 0-1.

Georgia maupun Spanyol sama-sama menginginkan hasil yang lebih baik di matchday 2.