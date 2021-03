Drama Korea Terbaru Kim Soo Hyun Berjudul 'That Night', Versi Koreanya Criminal Justice

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Soo Hyun membintangi drama Korea terbaru berjudul That Night.

Ya, That Night adalah drakor terbaru Kim Soo Hyun usai It's Okay to Not Be Okay.

Nah, di tahun 2020, drama Korea tersebut memasangkan Kim Soo Hyun dengan Seo Ye Ji.

Kim Soo Hyun akan menampilkan aktingnya di That Night bersama Cha Seung Won.

Drama Korea terbaru tersebut mengadaptasi Criminal Justice dari BBC Inggris.

Kim Soo Hyun dalam wawancara bersama Vogue mengungkapkan, drama Korea terbaru ini akan memiliki episode yang lebih panjang daripada versi serial TV aslinya.

Bukan hal yang mudah untuk mengadaptasi tayangan populer dengan bahasa yang berbeda.

Namun Kim Soo Hyun tidak merasakan tekanan dalam membintangi drama Korea terbaru ini.

"Meski saya mencoba akting dengan cara yang sama, hasilnya tidak akan sama," ujarnya pada majalah Vogue, seperti dikutip di Soompi.

"Aktornya berbeda. Begitu juga dengan bahasa dan cara pandang sutradara," terangnya.

